Ciekawostki Czy 2 listopada to dzień wolny od pracy? Odpowiadamy

W 2022 roku wypadło 114 dni wolnych od pracy, jednak wchodzimy w ostatnie dwa miesiące roku i okazji do przedłużania weekendów lub tworzenia tych długich jest coraz mniej. Warto sprawdzić, ile okazji do dłuższego wypoczynku będzie dostępnych w listopadzie i grudniu, i już dziś zaplanować sobie czas i urlop w taki sposób, by jak najefektywniej wykorzystać przysługujące wolne na odpoczynek.

Wszystkich Świętych w 4 dni

1 listopada w tym roku wypada we wtorek, co oznacza, że wystarczy jeden dzień urlopu, by móc odpoczywać aż przez cztery dni. Nie tylko można wcześniej odwiedzić rodzinne groby, by nie musieć poruszać się po drogach we Wszystkich Świętych, ale również spędzić dzień z rodziną i np. przygotować dzieciom atrakcje na Halloween. Może to być również doskonała okazja do naładowania baterii na ostatnie dwa miesiące roku.

Długi weekend na 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada i jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W 2022 roku święto wypada w piątek, co oznacza, że weekend między 11 a 13 listopada będzie trwał o połowę dłużej niż tradycyjny. Możemy wykorzystać ten dodatkowy dzień na aktywne spędzenie czasu, bądź relaks w domowym zaciszu — co tylko zapragniemy.

Weekend bożonarodzeniowy

Ostatnia okazja na długi weekend w 2022 roku to 26 grudnia. Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wypada w tym roku w poniedziałek, a ze względu na fakt, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, to mamy przedłużony weekend, który możemy spędzić z rodziną i odpocząć po dwóch dniach ciężkiego degustowania potraw przygotowanych przez wszystkich członków rodziny.

