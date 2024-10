Ważna informacja dla mieszkających nad Odrą. Znacząca zmiana

Fala opuszcza Odrę

Cały czas utrzymują się ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia dla dolnej Odry , jej ujściowego odcinka oraz dla Zalewu Szczecińskiego . Pozostają one w mocy do godz. 18:00 w piątek, jednak jednocześnie IMGW zwraca uwagę, że te alerty nie zostaną przedłużone .

Pogoda na Dolnym Śląsku może być groźna

Jak informuje IMGW wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych może nastąpić na rzece Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, a także w rejonie Ślęza górna do Borowa i Ślęza od Borowa do ujścia.