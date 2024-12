"Niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczek to 'rozliczenia'. Trzeba wreszcie oskarżyć i skazać tych, którzy ukradli ludziom pieniądze. Popełnili poważne przestępstwa" - napisał. "Ludzie czekają na sprawiedliwość, nie na teatr i zemstę" - skwitował lider Polski 2050.

Rozliczenia PiS. Donald Tusk zabrał głos. Siemoniak: Daje do myślenia

Do słów premiera żywo odnosili się także inni politycy. O to, kogo miał na myśli Donald Tusk zapytano w "Poranku TOK FM" Tomasza Siemoniaka. - Niech każdy tutaj pomyśli, ile zrobił dla rozliczenia PiS i dokładnie wszyscy wiedzą, o kogo może chodzić i w jakim kontekście - powiedział szef MSWiA.

- Czasem warto nie dopowiedzieć, jesteśmy oczywiście w takich czasach, że wszystko musi być dosłowne i na talerzu podane, a ja cenię też ten wpis, że on po prostu daje do myślenia i takie zastanawianie się, o kogo chodzi, jest jakąś tutaj wartością - przekonywał Siemoniak.

- Najlepiej by było, żeby właśnie cytując tutaj premiera Tuska, wszyscy się ogarnęli - stwierdził.

Opóźnienia w rozliczeniu PiS. Politycy zirytowani

Premier swoimi słowami najprawdopodobniej odniósł się do niedawnych medialnych doniesień o irytacji wśród polityków rządzącej koalicji . Głos sugerujący zbyt opieszałe działania wyraził między innymi przewodniczący komisji regulaminowej.

"Na dziś w komisji nie ma niczego, co można byłoby nazwać kolejnymi wnioskami rozliczeniowymi " - napisał.

"To, co jest, to są cztery wnioski mandatowe wobec trójki posłów PiS - pana Kaczyńskiego, pana Suskiego i pani Czerwińskiej - o zniszczenie mienia o niskiej wartości, pozostałe wnioski z powództwa prywatnego, najczęściej o naruszenie czyjegoś dobrego imienia. Wiele z nich jest jeszcze z poprzedniej kadencji Sejmu" - dodał.