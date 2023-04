Trzy osoby w czarnych strojach stoją na Placu Zamkowym. Mają flagi i transparenty o ludobójstwie na Wołyniu. Podchodzą do nich dziennikarze, fotoreporterzy, robią zdjęcia. Andrzej jest po siedemdziesiątce. Mówi, że wizyta Zełenskiego to fatalny błąd, a prezydent Ukrainy przyjechał żebrać o kolejne MiG-i.

Trzy osoby. Kilkadziesiąt metrów dalej kilkaset czeka w kolejce do bramek bezpieczeństwa, by wejść do ogrodzonej strefy z telebimami, gdzie będzie można zobaczyć przemówienie Dudy i Zełenskiego.

Zdjęcie Przeciwnicy Wołodymyra Zełenskiego na Placu Zamkowym / INTERIA.PL

5 kwietnia Plac Zamkowy był jak Polska. Był jej metaforą. Te trzy osoby w czarnych strojach to kropla w tłumie Polaków i Ukraińców, którzy tego dnia świętują obecność Zełenskiego.

Twarze Placu Zamkowego

Natalia jest z Ukrainy. Czekając w kolejce mówi, że przyszła, bo chce posłuchać prezydentów. Pytam kim jest dla niej Zełenski. - Bohater. Jak wojna się zaczęła, został. Nie wyjechał z Ukrainy. On też walczy - podkreśla.

Zdjęcie Dla Natalii Zełenski to bohater / INTERIA.PL

Do godziny 18:00, kiedy miały się rozpocząć przemówienia, została nieco ponad godzina. Spotykam dwóch Anglików. Przyjechali do Polski na kilka dni i razem ze swoim polskim przewodnikiem postanowili przyjść i zobaczyć to wydarzenie.

Podkreślają, że w Anglii wsparcie Ukrainy jest ważne, ale przyznają też, że dopiero w Polsce widać jak bardzo. Mówią, że dla Anglików ta wojna jest po prostu dużo dalej i to nad Wisłą czuć jej znaczenie.

Zdjęcie Anglicy postanowili wziąć udział w wizycie Zełenskiego w Warszawie / INTERIA.PL

Kolejka do bramek sięga kościoła św. Anny. Ludzie mijają stragany z szalikami i flagami. Małe polskie - 10 zł, większe - 15 zł. Chorągiewki ukraińskie kosztują 20 zł za sztukę. Drogo. Ale ludzie i tak kupują. Takie święto nie zdarza się codziennie.

W kolejce rozmawiam też z Wirą i Anną. Przyjechały do Polski z Ukrainy wiele lat temu. Anna dostała polski paszport, a teraz mieszka w Hiszpanii. Jest w Warszawie na kilka dni i jak mówi - musiała tu przyjść. - Czuję, że muszę tu być. Zełenski to prawdziwy przywódca. Wzór dla innych prezydentów. On jest świetnym przywódcą nie tylko politycznym, ale też dla społeczeństwa. Dobry człowiek - zaznacza i opowiada, że głosowała na niego w wyborach prezydenckich. - To był dobry wybór - dodaje uśmiechając się.

Zdjęcie Wira i Anna / INTERIA.PL

Równie ciepło o Zełenskim mówi Wira. "To człowiek z dużej litery" - podkreśla.

Spotykam też Walerinę i maleńką Polinę. Są siostrami. Walerina szybko zaznacza, że trudno jej mówić po polsku. Odpowiadam, że mówię po rosyjsku. - O nie! A ja po rosyjsku nie mówię wcale - powiedziała to grzecznie, ale stanowczo. Rozmawiamy więc trochę po polsku, trochę po ukraińsku. Nie mamy problemu, żeby się zrozumieć. Język ukraiński procentowo ma większą zgodność słów z polskim, niż z rosyjskim.

Zdjęcie Walerina i Polina / INTERIA.PL

Za bramkami ludzie gromadzą się w pobliżu telebimów. Nagle komunikat, że przemówienia się opóźnią. Na ekranach wyświetlono film o pomocy Polski dla Ukrainy. Na koniec ludzie biją brawo. Są tu też harcerki z 301. Warszawskiej Drużyny Harcerek. Zgromadzonym rozdają polskie flagi.

Zdjęcie Harcerki rozdające flagi / INTERIA.PL

Przez plac idą dwie osoby i niosą obraz. Jest na nim Wołodymyr Zełenski, tekst hymnu Ukrainy i hasło "rok niezłomności". Chłopak mówi, że namalował go dla swojego prezydenta.