15 sierpnia to nie tylko Święto Wojska Polskiego upamiętniające rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej "Cudem nad Wisłą" . To także katolickie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Jasna Góra. Abp Wacław Depo: Polska nie jest tylko marzeniem, a realną rzeczywistością

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Metropolita o "paraliżującej" niezgodzie w Polsce

Jasna Góra. "Jesteśmy w samym środku zdobywania lub utracenia wolności"

- Pierwsza wolność jest wolnością wetowania wobec wszelkich reform szukających dobra wspólnego, co miałoby być prawem demokracji. Druga wolność to kłamliwe poszukiwania poprzez media i zmianę sposobu myślenia. Trzecia to wolność zniesławiania, oczerniania jednostek, czy bezczeszczenie świętości narodowych oraz hańbienie wszystkiego, co wartościowe, polskie i katolickie - ocenił abp Depo.