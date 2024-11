Nielegalne odprowadzanie deszczówki - jakie kary?

Niejednokrotnie w przydomowych ogrodach potrafi zebrać się naprawdę dużo deszczówki, co dzieje się zwykle w okresie obfitych opadów. W takim przypadku jednak zebrany deszcz może zalegać na podwórku, co jest nie tylko nieestetyczne, ale też niewygodne. W efekcie m.in. mogą zacząć gnić znajdujące się tam rośliny. Przez to wiele osób decyduje się na nielegalne odprowadzanie deszczówki.

Deszczówka najczęściej odprowadzana jest do kanalizacji ściekowej za pomocą niedużych rynienek. Przez to dużo wody się marnuje, jednak dla właścicieli decydujących się na takie rozwiązanie, ważniejsze jest to, że takie działanie grozi poważnymi karami. Kwestię te regulują przepisy ustawy - Prawo wodne. Reklama

Do odkrycia nielegalnych działań dochodzi zwykle podczas kontroli urzędników gminnych, którzy sprawdzają, czy gromadzenie deszczówki odbywa się prawidłowo. Za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną, która może sięgać nawet 10 tys. zł.

W najgorszym przypadku może paść nawet wyrok w postaci kary ograniczenia wolności.

Dlaczego warto gromadzić deszczówkę?

Gromadzenie deszczówki to przede wszystkim prosty sposób na uchronienie się od bardzo wysokich kar. Dzięki instalacji zbiornika retencyjnego zachowamy pożądany wygląd swojego ogrodu, a przy tym nie będziemy musieli nielegalnie odprowadzać zalegającej wody deszczowej.

Zgromadzoną deszczówkę można wykorzystywać do podlewania roślin, czyli niemalże darmowym kosztem utrzymamy ich pożądany wygląd, kwitnienie czy plon. Poza tym taka woda nada się do wszelkich prac porządkowych na podwórku. Sprawdzi się do mycia samochodu, narzędzi ogrodowych. Ponadto można nią napełnić przydomowe oczka wodne lub fontanny.

Zamontowany zbiornik na gromadzenie deszczówki może być zarówno naziemny, jak i podziemny. Naziemne są łatwiejsze do montażu, jednak sprawdzą się głównie w przypadku ogrodów, w których jest dużo miejsca. Na mniejszych terenach lepiej zamontować zbiornik podziemny pozwalający na zaoszczędzenie cennego miejsca. Reklama

Chcąc wesprzeć nie tylko środowisko, ale też swój portfel, warto zainteresować się dostępnymi dofinansowaniami na montaż systemów gromadzenia deszczówki. Do nich należy między innymi program "Moja Woda", gdzie wsparcie finansowe może pokryć aż 80 proc. kosztów instalacji.