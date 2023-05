Szczyt zachorowań na grypę przypada zwykle między styczniem a marcem. W marcu zanotowano w Polsce 852 671 przypadków grypy i jej podejrzeń, w lutym - 738 504, a w styczniu - 980 959.

Grypa: Opublikowano dane epidemiologiczne za kwiecień. Jakie są objawy grypy?

Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus, który atakuje drogi oddechowe. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi od jednego do czterech dni.

Objawy grypy są podobne do wielu innych chorób infekcyjnych - to m.in. gorączka, kaszel, ból gardła, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe. Grypa może też przebiegać z lekkimi objawami lub bez nich.

Jakie są powikłania po grypie? Dostępne są szczepienia

Eksperci z portalu szczepienie.pzh.gov.pl wskazują, że choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około siedmiu dni.

Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad dwa tygodnie. Powikłania pogrypowe, do których może dojść, to m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych i powikłania neurologiczne.

Dostępne są szczepienia przeciw grypie.