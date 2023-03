Bostonka: Co to za choroba? Objawy u dzieci i dorosłych. Leczenie

Wirus RSV, covid czy grypa to niejedyne dolegliwości, z którymi na co dzień muszą mierzyć się Polacy. Lekarze alarmują, że u dzieci w wieku przedszkolnym szczególnie często występuje również Bostonka.

czy to niejedyne dolegliwości, z którymi na co dzień muszą mierzyć się Polacy. Lekarze alarmują, że u dzieci w wieku przedszkolnym szczególnie często występuje również Bostonka. Jej przebieg zwykle jest łagodny, lecz zlekceważona może doprowadzić do poważnych powikłań. Przypominamy więc najważniejsze informacje na temat tej wirusowej choroby, która często dla osób dorosłych może stanowić dużo większe zagrożenie, niż w przypadku maluchów.

Co to jest bostonka i ile trwa? Jakie daje objawy i czy łatwo można się nią zarazić? Rozwiewamy wątpliwości, tłumacząc również, jak najczęściej wygląda leczenie bostonki.

Bostonka: Co to jest i ile trwa?

Bostonka jest potoczną nazwą choroby wywołanej przez grupę wirusów, którymi najczęściej są szczepy wirusa Coxsackie A16. wstała jako odniesienie do dużego ogniska epidemicznego w okolicach Bostonu i przyjęła się w powszechnym użyciu. Jej medyczna nazwa to "choroba dłoni, stóp i jamy ustnej", a z języka angielskiego określana jest jako HFMS (hand, foot, and mouth syndrome).

Stopień zakaźności choroby bostońskiej jest bardzo wysoki i choć jest ona uznawana za niegroźną w skutkach, objawów nie należy lekceważyć. Na zakażenie bostonką narażone są szczególnie dzieci poniżej 10. roku życia. Maluchy bardzo często chorują grupami i są bardziej narażone na zakażenie bostonką. To dlatego, że wirusy przenoszą się u nich znacznie szybciej, niż w przypadku osób dorosłych.

Zdjęcie Wysypka to najbardziej charakterystyczny objaw bostonki / 123RF/PICSEL

Choroba trwa około dwóch tygodni, a jej rozwój możemy podzielić na konkretne fazy:

od 3 do 5 dni — pojawiają się wirusy w ciele dziecka od 2 do 3 dni — można zaobserwować pierwsze objawy, które mogą przypominać przeziębienie od 7 do 10 dni — pojawia się wysypka od 10 do 14 dni - zaczyna się etap zdrowienia

Bostonka: Jakie ma objawy u dzieci?

Bostonkę u dzieci w początkowym stadium łatwo pomylić z grypą. Zazwyczaj ma ona łagodny przebieg i zdarza się, że nie wykazuje żadnych objawów albo tylko niektóre z nich. Oto najczęstsze objawy bostonki pojawiające się u dzieci:

Złe samopoczucie

Biegunka

Nudności oraz wymioty

Jadłowstręt, który wywołują zmiany w jamie ustnej

Wysoka gorączka

Zapalenie gardła i migdałków

Wysypka pęcherzykowata na dłoniach, stopach oraz w jamie ustnej

Bóle kości i stawów

Szczególnie irytująca jest wysypka, którą powoduje bostonka. Co prawda nie jest jednak irytuje maluchy z uwagi na fakt, iż często pojawia się w gardle, utrudnia im przełykanie spożywanie pokarmów oraz przyjmowanie płynów.

Bostonka: Jakie ma objawy u dorosłych?

Statystyki dowodzą tego, że choroba bostońska u dorosłych ma cięższy przebieg niż w przypadku dzieci. Objawy bostonki w tym przypadku najczęściej utrzymują dłużej i częściej dochodzi do niebezpiecznych powikłań. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają zaburzoną odporność, przeszli operacje lub cierpią na cukrzycę, HIV czy na schorzenia nerek.

Warto jednak zawsze zachowywać ostrożność, ponieważ jednorazowe zachorowanie na bostonkę, wcale nie daje nam gwaranci uodpornienia się na tego wirusa w przyszłości. Bostonka jest chorobą, która może "dać nam popalić" wielokrotnie, ponieważ ta grupa wirusów ma dużo odmian.

Jednak, jakie bostonka ma objawy u dorosłych? Wspomnieliśmy już, że ta z reguły ma cięższy przebieg u osób dojrzałych, jednak objawy bostonki u dorosłych nie różnią się znacznie od symptomów występujących u najmłodszych osób. Bostonka u dorosłych najczęściej charakteryzuje się:

Wysoką gorączką

Brakiem apetytu

Bólem gardła

Problemami żołądkowymi

Złym samopoczuciem

Ogólnym osłabieniem organizmu

Wysypką na dłoniach, stopach i w jamie ustnej,

Niekiedy wysypką w miejscach intymnych oraz na pośladkach

Czy bostonka jest zaraźliwa?

Owszem, bostonka uznawana jest za chorobę zakaźną . Do zarażenia u dorosłych najczęściej dochodzi drogą kropelkową lub poprzez zetknięcie się z wydzieliną osoby chorej na bostonkę.

Chcąc zapobiegać zachorowaniu, powinniśmy unikać kontaktu z osobami, które mają objawy bostonki. W przypadku dzieci należy przeprowadzić izolację, gdy posiadamy informację, że w żłobku lub przedszkolu pojawiła się ta choroba. Dodatkowo warto zawsze nosić maseczki w przychodniach i aptekach.

Podstawą jest jednak regularne dbanie o higienę osobistą. W tym celu warto jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je, gdy jesteśmy poza domem. Dezynfekcja koniecznie musi również obejmować nasze codzienne otoczenie. Oczyszczanie powierzchni i przedmiotów jest istotne zwłaszcza, gdy mieszkamy z osobą zarażoną.

Jak leczyć bostonkę?

Bostonka to choroba wirusowa, którą zawsze zaleca się leczyć objawowo po konsultacji z lekarzem. Skuteczna terapia powinna być dobrana indywidualnie do stanu pacjenta. Trzeba pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, który usiłuje wrócić do zdrowia. Aby złagodzić dyskomfort i poprawić samopoczucie podczas walki z chorobą zaleca się stosowanie:

Leków przeciwbólowych

Leków przeciwgorączkowych

Leki przeciwświądowych

Maści i kremów, które wysuszą powstałe na ciele pęcherzyki

Leków na alergię

