Grodzki: Odejdą w niesławie szybciej niż myślą

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

"Jak ktoś powie prawdę, płaci za to głową, inwigilacja to ich znak rozpoznawczy, odejdą w niesławie szybciej niż myślą" - ocenił w piątek na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do sytuacji związanej z odwołaniem ambasadora Czech.

Zdjęcie Tomasz Grodzki / Tomasz Jastrzębowski / Reporter