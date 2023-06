Koniec wiosny i zbliżający się początek astronomicznego lata to wyjątkowy okres dla miłośników obserwowania jedynych w swoim rodzaju zjawisk pogodowych. To właśnie w tym czasie na niebie widoczne są obłoki srebrzyste. Polacy już mogli obserwować w nocy to wspaniałe zjawisko. Będą mieli okazję podziwiać je przez kolejne dwa miesiące.

Tajemnicze obłoki srebrzyste

Zwane również obłokami nocnymi lub polarnymi chmurami mezosferycznymi, te fascynujące formy są najwyżej występującymi chmurami w ziemskiej atmosferze. Tworzą się w najzimniejszej i najwyższej warstwie atmosfery - mezosferze - na wysokości 75-85 kilometrów, w temperaturach wynoszących nawet do -90°C.

Zjawiska te trudno zaobserwować, bo mogą być widzialne tylko w specyficznych, określonych warunkach. Obłoki srebrzyste pojawiają się w letnich miesiącach, po zachodzie słońca i widać je jako cienkie, błękitne wstęgi wijące się po niebie. Można je pomylić z delikatnymi chmurami typu cirrus, które widać w ciągu dnia. Cirrusy jednak są białe lub wieczorami i porankami bardziej pomarańczowe, natomiast obłoki srebrzyste mają jedyną w swoim rodzaju, piękną, błękitną barwę, której zawdzięczają swoją nazwę.

Podniebna zagadka rozwiązana przez NASA

Obłoki srebrzyste można oglądać tylko późnym wieczorem lub w nocy - najlepiej bezksiężycowej

Obłoki srebrzyste długo pozostawały dla ludzkości zagadką. Brak jest wzmianek na ich temat przed 1885 rokiem - dopiero wówczas je zaobserwowano. Jak opisuje Krzysztof Drozdowski w "Gazecie Wyborczej", dopiero NASA była w stanie wyjaśnić pochodzenie tych chmur. Dzięki satelicie AIM, która w latach 2007-2012 badała obecność i powstawanie lodu w mezosferze, naukowcy ustalili, że obłoki srebrzyste tworzą się wokół bieguna północnego, jak i południowego. Formują je niezwykle małe kryształki lodu, o średnicy zaledwie 0,1 mikrometra.

Lód tworzy się wokół pyłu będącego pozostałością meteorytów spalających się w ziemskiej atmosferze (choć nie wyklucza się, że może to być również pył wulkaniczny wyrzucany do atmosfery w trakcie erupcji).

Z kolei woda ma docierać na tę wysokość za sprawą pionowych ruchów powietrza, mających miejsce podczas lata polarnego w okolicy biegunów oraz dzięki reakcjom fotochemicznym.

Obłoki srebrzyste w Polsce - kiedy patrzeć w górę?

Powstają one w okresie lata polarnego wokół ziemskich biegunów. Chmury te są tak cieniutkie i delikatne, że nie da się ich zobaczyć w ciągu dnia - można to zrobić tylko w nocy. W dodatku można je obserwować tylko w okresie bliskim przesilenia letniego. Wówczas noce są najkrótsze, a Słońce schodzi nisko pod horyzont, oświetlając je, dzięki czemu jesteśmy w stanie je dostrzec. Obłoki srebrzyste są widoczne w czerwcu i lipcu.

Właśnie teraz wchodzimy w ten okres, więc jesteśmy w stanie podziwiać obłoki srebrzyste na naszym niebie. Należy ich wypatrywać nad północnym horyzontem, w godzinach wieczornych i nocnych: w okolicy godziny 22:30 lub 23:00 oraz po godzinie pierwszej w nocy. Im mniej będzie wokół innych źródeł światła, takich jak latarnie czy reflektory, tym wyraźniej będzie widać te piękne formacje. Idealnie byłoby obserwować to zjawisko poza miastem.

Doskonale do obserwacji nadaje się pogoda bezksiężycowa - najbliższa taka noc będzie miała miejsce 18 czerwca. Obłoki srebrzyste będą emanować piękną, błękitną poświatą, jednak nisko nad horyzontem mogą też nosić żółtawą, czerwoną lub pomarańczową poświatę.

