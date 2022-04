20 osób nielegalnie przekroczyło granicę na terenie działania Placówki Straży Granicznej w Mielniku. Straż podała także, że we wtorek nad ranem na odcinku granicy polsko-białoruskiej na terenie działania Placówki SG w Czeremsze grupa 20 cudzoziemców i białoruskich żołnierzy rzucała kamieniami w polskie patrole.

Od 2 marca do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Poprzednie rozporządzenie obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r., a od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie obowiązywał stan wyjątkowy.

Trwa budowa zapory na granicy. Jak wcześniej zapowiadano, ma być gotowa do 30 czerwca.

Straż Graniczna poszukuje chętnych do służby

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi ciągły nabór do służby w Straży Granicznej. W 2022 r. przyjął 20 nowych funkcjonariuszy, a na kolejnych chętnych czeka jeszcze w tym roku 50 etatów - poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

- Od początku tego roku obowiązują sprzyjające kandydatom regulacje - nie obowiązuje już limit wieku, a za pomocą specjalnego modułu kandydat może na bieżąco obserwować poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego - powiedziała rzeczniczka.

Postępowanie kwalifikacyjne, które przechodzi każdy kandydat, jest podzielone na dwa etapy. Podczas pierwszego komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów i przeprowadza wstępną rozmowę. Następnie kandydat przechodzi badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Podczas drugiego etapu odbywającego się w siedzibie oddziału, kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Po ich pozytywnym zaliczeniu adepci przechodzą badania lekarskie, a na ich podstawie komisja lekarska ustala ich zdolność do służby.

Rzeczniczka zaznaczyła, że Straż Graniczna oferuje stabilne, stałe zatrudnienie i wynagrodzenie na poziomie 4 300 zł netto (dla osób do 26. roku życia 4 670 zł na rękę ). Są też nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe i tzw. mundurówka, a prawa emerytalne nabywa się po 25 latach służby.