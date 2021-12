Polska Maciej Wąsik: Przygotowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Janinę Ochojską

Jak przekazała rzeczniczka Straży Granicznej, w środę w rejonie Czeremchy doszło do prowokacji zorganizowanej przez białoruskie służby. - Żołnierze białoruscy uszkadzali graniczną infrastrukturę, choć polscy funkcjonariusze wielokrotnie wzywali ich do zaniechania - powiedziała Michalska. Dodała, że Białorusini w końcu odeszli, ale wieczorem wrócili, by oślepiać polskie patrole laserami.

Granica z Białorusią: Incydenty z migrantami

Do incydentów z udziałem migrantów doszło natomiast w Narewce i Mielniku. - W Mielniku migranci próbowali przerzucać "kładkę" przez zaporę z concertiny. Po interwencji polskich funkcjonariuszy, wycofali się - poinformowała rzeczniczka.

Reklama

Powiedziała, że do uszkodzenia concertiny doszło też w okolicach Narewki. - To również była grupa około 10 osób, która oddaliła się w głąb Białorusi - podała Michalska.

Ostatniej doby 22 osoby próbowały przekroczyć granicę

"Wczoraj tj. 29.12 granicę próbowały nielegalnie przekroczyć 22 osoby. Na odcinku ochranianym przez PSG Czeremcha służby białoruskie uszkadzały concertinę oraz oślepiały polskie patrole laserami. Na odcinku PSG Mielnik grupa 10 cudzoziemców próbowała przekroczyć gr. używając kładki" - przekazała na Twitterze Straż Graniczna.



Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie odnotowano 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.