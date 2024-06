(Konferencja byłego premiera odbyła się przed informacją o śmierci żołnierza, który został został ugodzony nożem na granicy)

- To jest haniebne co się stało. Kilka tygodni temu nielegalni imigranci atakowali polskich funkcjonariuszy. Ten brutalny atak spowodował, że żołnierz walczy teraz o życie. Wzywam zatem do opinii publicznej, aby powiedzieli nam, jaki jest faktyczny stan rannego - powiedział były premier. Reklama

- Rządzący od marca ukrywali przed nami informację o areszcie żołnierzy. Sprawa jest prosta, bali się, że to co się stało wpłynie na wybory. Chcieli ukryć ten fakt przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - dodał były premier dodając, że to czyn niegodny rządu polskiego.

- Rządzący pokazali tym, że grają w jakiejś "orkiestrze kremlowskiej - skomentował.

Mateusz Morawiecki na granicy. "Premier powinien podać się do dymisji"

Mateusz Morawiecki wyjaśnił także, że ten incydent znacząco wpłynie na osłabienie obrony na granicy. Wspomniał, że żołnierze będą bali się podejmować decyzję i skutecznie działać.

- Teraz powiem rzecz najważniejszą. To, z czym mamy do czynienia, powoduje, że żołnierze będą obawiali się nie tylko o swoje życie, ale także o podjęcie skutecznych działań obronnych. Skoro za te decyzje byli odprowadzani w kajdankach do aresztu, to będą się też bali w przyszłości działać - wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

Były premier podczas przemówienia zażądał od obecnej władzy natychmiastowego wyjaśnienia sytuacji. - Hańba, hańba, po trzykroć hańba - wielokrotnie podkreślał. Nawiązał także do Donalda Tuska, który według niego - powinien podać się do dymisji. Reklama

- Murem za polskim żołnierzem - powtarzał. - Dziękuje w imieniu wszystkich Polaków za waszą odważną postawę, za to że nie wahacie się bronić naszych granic wbrew temu, co robią obecnie rządzący. A co oni robią? Powołują zespół do wyłapywania takich zachowań, które prowadzą polskich żołnierzy do aresztu - dodał.

- To wszystko jest wielkim skandalem, za który odpowiadają rządzący - podsumował na zakończenie swojego przemówienia Mateusz Morawiecki.

