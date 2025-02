Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek zmianę w podejściu do migrantów, którzy popełniają w Polsce przestępstwa. - Podjąłem decyzję, zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i ministra sprawiedliwości, aby przedstawili szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną i agresywną w wykonaniu obcokrajowców - mówił.

Obcokrajowcy a przestępczość. Ekspert: Nie ma żadnej strategii

- Bezsprzecznie jest realnym zagrożeniem (przestępczość etniczna - red.) dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Brak jest sekurytyzacji tego zagrożenia. Sekurytyzacja oznacza, że decydenci polityczni i społeczeństwo zgadzają się co do tego, że stanowi ono zagrożenie i trzeba je neutralizować. W przypadku przestępczości etnicznej takiej zgody do wczoraj (piątek - red.) nie było - tłumaczy ekspert.

W ocenie Safjańskiego stało się tak dlatego, że CBŚ zostało wyłączone z procesu zwalczania przestępczości etnicznej. - Teraz robią to głównie komendy wojewódzkie policji, które nie mają odpowiednich zasobów do takich działań - przyznaje.

Mało skuteczna w takim przypadku jest również kontrola operacyjna, ze względu na wspomniane działania kontrywkrywcze oraz używanie rzadkich dialektów. - Dodatkowym utrudnieniem dla działań wykrywczych jest duża mobilność przestępców z Kaukazu. Ci, którzy dokonują napadów w Polsce, na co dzień mogą rezydować w Niemczech czy Czechach. Aby zwalczać to zagrożenie, musimy ściśle współpracować z partnerami w ramach Europolu - podkreśla Safjański.

Imigracja a problem przestępczości. Skutki zakończenia wojny

Ekspert wspomina, że 25 lat temu w CBŚ był zespół do spraw przestępczości etnicznej. Jego zdaniem struktura powinna zostać odtworzona. - Obecnie nie widzę żadnej strategii zwalczania tego typu przestępczości. Mam nadzieję, że po słowach premiera to się zmieni - przyznaje.

Zdaniem Safjańskiego mamy bardzo mało czasu, żeby się tym zająć. Zakończenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie spowoduje, że będzie większa dostępność do broni i materiałów wybuchowych z frontu i część z nich trafi właśnie do przestępców z Kaukazu.

- Będzie też bardzo duży popyt na wszelkiego rodzaju dobra, które z Polski będą wyjeżdżały do zniszczonej Ukrainy, to będzie wszystko - od okien po samochody. Musimy być na to gotowi i mieć struktury do zwalczania przestępczości właśnie ze strony obcokrajowców - przestrzega nasz rozmówca.