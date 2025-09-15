GIS wydał ostrzeżenia. Pozostałości pestycydu w popularnej przyprawie
W dwóch partiach goździków marki Kamis wykryto przekroczenie pozostałości poziomu pestycydu, który przekroczył unijne normy bezpieczeństwa żywności, a co za tym idzie, obie partie musiały zostać wycofane z obrotu. Producent zapewnił, że wszyscy odbiorcy zostali odpowiednio powiadomieni o zagrożeniu.
Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę McCormick Polska S.A. wycofaniu dwóch partii goździków ze względu na wykrycie przez władze sanitarne Francji przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu - chlorpiryfosu.
GIS ostrzega. Dwie partie goździków wycofane
Nazwa produktu to: Kamis, Goździki, 8 g, saszetka.
Numer partii: 0002787537, data minimalnej trwałości: 08.02.2028.
Numer partii: 0002803425, data minimalnej trwałości: 20.03.2028.
Producent: McCormick Polska S.A., Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.
Jak podał GIS, zidentyfikowany poziom przekracza normy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego pestycydu w odniesieniu do goździków.
Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności poinformował właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz odbiorców o prowadzonym wycofaniu produktu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.