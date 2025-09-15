GIS wydał ostrzeżenia. Pozostałości pestycydu w popularnej przyprawie

W dwóch partiach goździków marki Kamis wykryto przekroczenie pozostałości poziomu pestycydu, który przekroczył unijne normy bezpieczeństwa żywności, a co za tym idzie, obie partie musiały zostać wycofane z obrotu. Producent zapewnił, że wszyscy odbiorcy zostali odpowiednio powiadomieni o zagrożeniu.