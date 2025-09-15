GIS wydał ostrzeżenia. Pozostałości pestycydu w popularnej przyprawie

W dwóch partiach goździków marki Kamis wykryto przekroczenie pozostałości poziomu pestycydu, który przekroczył unijne normy bezpieczeństwa żywności, a co za tym idzie, obie partie musiały zostać wycofane z obrotu. Producent zapewnił, że wszyscy odbiorcy zostali odpowiednio powiadomieni o zagrożeniu.

Popularne goździki wycofane z obrotu
Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę McCormick Polska S.A. wycofaniu dwóch partii goździków ze względu na wykrycie przez władze sanitarne Francji przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu - chlorpiryfosu.

    GIS ostrzega. Dwie partie goździków wycofane

    Nazwa produktu to: Kamis, Goździki, 8 g, saszetka.

    Numer partii: 0002787537, data minimalnej trwałości: 08.02.2028.

    Numer partii: 0002803425, data minimalnej trwałości: 20.03.2028.

    Producent: McCormick Polska S.A., Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.

    Jak podał GIS, zidentyfikowany poziom przekracza normy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego pestycydu w odniesieniu do goździków.

    Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności poinformował właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz odbiorców o prowadzonym wycofaniu produktu.

    Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

