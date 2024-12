Dzielenie się opłatkiem to symbol pojednania i miłości. Ta polska tradycja dla wielu osób jest najważniejszym momentem Wigilii . Księża od lat zwracają uwagę na to, że opłatki nabywane w sklepach nie spełniają ważnego warunku.

Boże Narodzenie 20204. Opłatek powinien być pobłogosławiony

Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia księża przestrzegają, by nie kupować opłatków z niewiarygodnych źródeł . Mogą one nie być pobłogosławione, przez co ich symbolika traci sens. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski przypominał przed laty na portalu deon.pl:

Tradycyjnie opłatki błogosławione są w kościołach w pierwszą niedzielę Adwentu , po czym rozdawane są wiernym bezpłatnie lub za symboliczną ofiarę. W niektórych parafiach jest zwyczaj, że po domach roznoszą je kościelni lub ministranci. Wierni, którzy chcą, aby Święta Bożego Narodzenia miały charakter religijny, powinni zadbać o to, by opłatek był pobłogosławiony.

Gdzie kupić poświęcony opłatek wigilijny?

Księża przypominają, że jeśli ktoś nie ma jeszcze opłatka wigilijnego, to po odbiór może zgłosić się na przykład do zakrystii lub parafii . Mogą je również sprzedawać czy też rozdawać osoby, które otrzymały pozwolenie od parafii, w takim wypadku powinny je pokazać kupującym.

Symbolika opłatka wigilijnego

Nie we wszystkich krajach wierni dzielą się opłatkiem. To tradycja raczej Europy Wschodniej, choć spotykana jest również we Włoszech. Nawiązuje do zwyczaju pierwszych chrześcijan, którzy dzielili się chlebem. Symbolizuje pojednanie i miłość, którą można dzielić się jak chlebem. Opłatki wigilijne w Polsce pojawiły się w XVIII wieku. Początkowo wyrabiane były przy klasztorach, później również przez świeckich rzemieślników.