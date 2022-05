Fogiel: Nikt o zdrowych zmysłach nie stanie po stronie ambasadora Rosji

Rosyjski ambasador Siergiej Andriejew w poniedziałek wraz z delegacją chciał złożyć kwiaty pod Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, ponieważ 9 maja Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Demonstranci z ukraińskimi i polskimi flagami uniemożliwili Andriejewowi przejście pod miejsce upamiętnienia radzieckich żołnierzy, wznosili antyrosyjskie hasła i oblali Andriejewa czerwoną substancją. Po tym rosyjski dyplomata wrócił do służbowego auta.

O ten incydent został zapytany w Polskim Radiu 24 wicerzecznik PiS. - Nikt o zdrowych zmysłach nie stanie po stronie rosyjskiego ambasadora, który chciał splunąć Polakom w twarz czcząc radzieckich żołnierzy - powiedział Fogiel. Zwrócił jednocześnie uwagę, że Polskę obowiązują międzynarodowe konwencje, zaś dyplomatom przysługuje szczególna ochrona.

Reklama

Fogiel podkreślił ponadto, że każdy ma prawo protestować, a protest na cmentarzu był legalny. Przypomniał, że polskie władze informowały ambasadora Rosji, że takie działania mogą spotkać się z reakcją społeczną.

Fogiel bierze pod uwagę prowokację

- O ile ja całym sercem jestem za tym, żeby dawać odczuć każdemu przedstawicielowi putinowskiego reżimu, co o tej wojnie myśli cywilizowany świat, to z drugiej strony, kiedy widzę na tym proteście to samo towarzystwo, które wspina się na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej i bezcześci pamięć o ofiarach Smoleńska, a teraz to towarzystwo przebrane w ukraińskie flagi protestuje, to jednak pewna lampka człowiekowi się zapala, czy nie mamy do czynienia z jakąś prowokacją - powiedział wicerzecznik PiS.

Odnosząc się do możliwego wykorzystania incydentu na cmentarzu przez rosyjską propagandę, Fogiel powiedział, że nie należy z tego powodu wpadać w histerię, bo pewnie będzie ona mówiła to samo, co do tej pory, a więc rzeczy kłamliwe.

- Najlepiej by było - i szkoda, że się tak nie stało - gdyby władze Warszawy wczoraj na trzy dni cmentarz zamknęły z powodu np. bardzo pilnej potrzeby działań renowacyjnych albo związanych z utrzymaniem tego terenu. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie, ono nie zostało zastosowane - stwierdził.

Poseł PiS zwrócił również uwagę, że osoba, która przyznała się do oblania ambasadora Rosji farbą jest działaczką fundacji Otwarty Dialog.

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie i zajmuje obszar 19 hektarów. Powstał kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, ma charakter rozległego parku. Spoczywają tam szczątki ponad 20 tys. żołnierzy poległych w latach 1944-1945.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Stróżyk w "Gościu Wydarzeń": Putin to smutny, starzejący się pan Polsat News