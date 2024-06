Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda na sobotę nie wygląda najlepiej

Temperatury będą zbliżone do tych utrzymujących się w ostatnich dniach. Na północy termometry pokażą 19-20 stopni Celsjusza, w centrum około 23 stopnie, zaś na południu będzie najcieplej: do 25-26 st. C. Najchłodniej będzie nad morzem - w okolicach 18 stopni Celsjusza.