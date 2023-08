Butelka wody czy nakrycie głowy - to niezbędnik każdej osoby, która w ciągu najbliższych dni myśli o wychodzeniu z domu. Do Polski przywędrował tropikalny wyż, który niesie ze sobą ekstremalne wręcz temperatury. Każdy kolejny dzień będzie coraz cieplejszy, by w środę i czwartek wartości na termometrach osiągnęły nawet 37 kresek w cieniu. IMGW wydał ostrzegawcze alerty.