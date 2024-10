Dziennikarze Polsatu w czołówce rankingu zaufania społecznego

Jak podkreślono, ankietowani określali swój stosunek do znanych sobie dziennikarzy , posługując się siedmiopunktową skalą. "Skrajne punkty określone są z jednej strony jako głęboka nieufność (-3), z drugiej zaś - jako pełne zaufanie (+3). Środek skali (wartość 0) oznacza obojętność" - wyjaśnia CBOS.

Wśród podanych nazwisk dziennikarzy wysokie miejsca odnotowały twarze Polsat News. Co istotne, pierwszą lokatę pod kątem zaufania zajął Bogdan Rymanowski, prowadzący "Gościa Wydarzeń" oraz "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oznacza to, że jest on najlepiej odbieranym w kategorii, o którą pytano respondentów.