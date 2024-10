Dzień Nauczyciela 2024: Czy jest wolny od szkoły?

Dokumentem, który reguluje obchody Dnia Edukacji Narodowej, jest Karta Nauczyciela. Jej artykuł 74. mówi, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych . Wydawałoby się więc, że to dzień wolny od szkoły. Nie do końca jednak tak jest.

Ponieważ Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, nauczyciele muszą się w niej stawić. I na tym się nie kończy, uczniowie również muszą przyjść do szkoły. Wiąże się to z tym, że placówka ma im zapewnić opiekę i bezpieczeństwo podczas zajęć. Zazwyczaj kończy się to tak, że uczniowie i pracownicy przychodzą w Dzień Nauczyciela do szkoły, jednak nie odbywają się wtedy tradycyjne lekcje. O tym, jak będą tego dnia wyglądały zajęcia, decyduje dyrekcja i rada pedagogiczna każdej placówki.