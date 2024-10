Oficjalna nazwa Dnia Nauczyciela w Polsce nosi miano Dnia Edukacji Narodowej . Święto zostało ustanowione już w 1972 roku. Jak wyglądają jego obchody dzisiaj? Czy jest to dzień wolny od zajęć?

Kiedy wypada Dzień Nauczyciela 2024?

Dzień Nauczyciela obchodzimy 14 października. W tym roku święto wypada w poniedziałek. Ustanowiono je już w 1972 roku na pamiątkę rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla Polski, ale również całej Europy - był to wówczas pierwszy organ tego typu, który dzisiaj można porównać do ministerstwa edukacji. Data 14 października upamiętnia ogromne znaczenie, jakie Komisja miała dla rozwoju polskiego szkolnictwa.