Dzień Dziecka z przygodami. "Pogoda miejscami będzie niebezpieczna"

Dzień Dziecka 2024: Pogoda na pewno nie zachwyci

W sobotę rano na Wybrzeżu miejscami może wystąpić zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Jeszcze przed południem w wielu miejscach zaczną pojawiać się burze , lokalnie niosące grad . Podczas burz możliwe będą ulewy do 30 mm, a miejscami do około 50 mm.

Najchłodniej będzie nad morzem: około 16 st. C . Na południowym zachodzie termometry pokażą 18-20 stopni , zaś najcieplej będzie w centrum: do 26 stopni Celsjusza .

Pogoda w niedzielę się nie poprawi

Temperatury będą podobne do tych z wcześniejszych dni. W większości kraju będzie od 20 do 24 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie natomiast nad morzem oraz na terenach podgórskich: od 17 do 19 st. C.