Dwie pory roku w Polsce. W jednej połowie wygra zima

Od rana Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed "silnym wiatrem na Wybrzeżu i południu kraju, intensywnymi opadami śniegu na południowym zachodzie, opadami marznącymi na południowym zachodzie kraju oraz oblodzeniem (do godziny 8:30) na południowym wschodzie".

Piątek z odwiedzinami zimy

Rano w Małopolsce mogą się lokalnie utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Z powodu nieprzyjemnych zmian pogodowych w wielu miejscach kraju utrzymują się alerty IMGW pierwszego stopnia .

Na południu Dolnego Śląska do godz. 16:00 obowiązują alerty związane z intensywnymi opadami śniegu. Z kolei ostrzeżenia przed silnym wiatrem obejmują północny kraniec Pomorza, południowe powiaty województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Te alerty obowiązują do godz. 13:00 na północy oraz do 15:00 na południu.