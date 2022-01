Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała we wtorek o podniesieniu głównej stopy procentowej o 0,5 pkt proc. z 1,75 do 2,25 proc. To najwyższy poziom od 2014 r. Taka podwyżka oznacza, że rata 20-letniego kredytu hipotecznego o wartości 300 tys. zł wzrośnie o ok. 75 zł. RPP zapowiada dalszą walkę z inflacją, co zapewne będzie oznaczać następne podwyżki stóp procentowych.

Czytaj więcej na Interia Biznes .

Tusk komentuje: Drożyzna głupcy

Do podwyżek cen - gazu, prądu - oraz wyższej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców odniósł się na Twitterze lider PO Donald Tusk.

Reklama

"Gaz, prąd, raty kredytu, składka zdrowotna. To tak na początek roku tylko. Ale władza tego nie widzi, nie czuje. DROŻYZNA, GŁUPCY!" - napisał.

Donlad Tusk do Morawieckiego: Czy wyście powariowali?

To kolejne publiczne nawiązanie do sprawy byłego premiera. Tuż przed końcem roku zwrócił się do Mateusza Morawieckiego w internetowym nagraniu.

- Czy wyście powariowali? Przecież ludzie nie przeżyją takich podwyżek. Musi pan zapewnić publicznie, że te podwyżki nie wejdą w życie - mówił do szefa rządu.