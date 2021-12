- W normalnych czasach po prostu złożyłbym dzisiaj państwu życzenia, świetnej zabawy sylwestrowej, sylwestra marzeń, szczęśliwego Nowego Roku. Ale to nie są niestety normalne czasy - zaczął swoje wystąpienie na Twitterze Donald Tusk.

- Dzisiaj dotarły do nas informacje ze wspólnot mieszkaniowych, ze spółdzielni mieszkaniowych, jak naprawdę będą wyglądały rachunki gazowe tysięcy polskich rodzin. I tak wszyscy cierpimy w Polsce, bo jest podwyżka gazowa ponad 50 proc. dla każdego gospodarstwa. Ale okazało się, że przygotowali taką koszmarną ustawę, mając tak kompletnie gdzieś zwykłe polskie rodziny, że w tysiącach polskich domów to będą podwyżki o kilkaset procent. Do nas dociera dzisiaj lawina tych informacji - mówił dalej przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Czy wyście powariowali?"

- Czy wyście powariowali? Przecież ludzie nie przeżyją takich podwyżek. Panie premierze Morawiecki, pan na pewno nie ma czasu dzisiaj na zabawę sylwestrową. Mamy przygotowaną ustawę gazową, która może te idiotyzmy tak niebezpieczne dla ludzi zmienić - stwierdził Tusk.

- To stanie się na początku nowego roku, ale dzisiaj musi pan zapewnić publicznie, wszystkich Polaków, polskie rodziny, że te podwyżki nie wejdą w życie, że nie będą tego płacili - dodał.

- Nigdy nie myślałem, że będę wam życzył na Nowy Rok ciepłej wody w kranie i ciepłej wody w kaloryferach. Ale takie mamy czasy - powiedział Tusk do widzów w ostatnim zdaniu nagrania.