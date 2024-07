"Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią na różnice polityczne w demokracji. Jestem pewien, że jest to jedna rzecz, co do której wszyscy możemy się zgodzić bez cienia wątpliwości" - napisał premier Donald Tusk, odnosząc się do próby zamachu na Donalda Trumpa. Szef polskiego rządu życzył byłemu prezydentowi USA szybkiego powrotu do pełni sił.