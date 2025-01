W Warszawie urodziło się pierwsze dziecko z rządowego programu in vitro . Informację przekazała minister zdrowia Izabela Leszczyna . Dziewczynka przyszła na świat jako wcześniak , ale zarówno ona, jak i jej mama czują się dobrze.

Program in vitro ruszył 1 czerwca 2024 roku. Objął już 23 tys. par . W jego wyniku udało się uzyskać 9 258 ciąż .

Minister zdrowia na antenie radia TOK FM uznała program za " ogromny sukces ". Dodała, że dużą popularnością cieszy się także dotowany przez państwo program ochrony płodności na okoliczność leczenia, m.in. onkologicznego . "Jest ponad pół tysiąca osób, które zamroziło swoje gamety " - powiedziała Leszczyna i dodała, że to w większości mężczyźni.

Premier Donald Tusk o sukcesie programu in vitro

- Jest pierwsze dziecko z naszego programu in vitro. Dziewczynka! W ciągu ośmiu miesięcy to jest prawie 10 tys. ciąż. To pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem dla wszystkich pozostałych par - stwierdził Tusk.