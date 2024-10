Odprawa emerytalna to dodatkowe świadczenie, które otrzymuje każdy pracownik wraz z prawem do emerytury. Wypłacana jest po ustaniu stosunku pracy. Wysokość odprawy reguluje Kodeks pracy, natomiast dobra informacja jest taka, że pracodawca może ją podnieść. Co więcej, są w Polsce zawody, w których możliwa jest nawet sześciomiesięczna odprawa emerytalna. Wyjaśniamy, jak ubiegać się o dodatkowe pieniądze przed przejściem na emeryturę.