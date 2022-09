Z Zachodniej Europy zbliża się do Polski antycyklon Stefan, który dotrze do kraju w czwartek i przyniesie ze sobą falę zimnego powietrza.

Pogoda. Antycyklon Stefan nad Polską

Przewidywania meteorologów wskazują, że wraz z przybyciem do Polski antycyklonu Stefan, ciśnienie podniesie się do 1025 hPa, przyniesie też ze sobą spadki temperatur - w nocy słupki rtęci będą wskazywać około 5 stopni, a miejscami temperatura może spaść poniżej zera. Kierowcy muszą też przygotować się na poranne skrobanie szyb.

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że w czwartek na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przelotny deszcz miejscami możliwy tylko na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe też burze.

Najnowsza prognoza pogody. Antycyklon Stefan i czwartkowy chłód

W Karpatach prognozowana suma opadów wyniesie do 12 mm. W Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Rano miejscami, głównie w dolinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 10 st. C na południowym wschodzie, około 14 st. C w centrum do 16 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie tylko w kotlinach karpackich, około 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr będzie porywisty.

Z kolei temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C, 4 st. C na północy do 7 st. C na południu i 9 st. C nad morzem. Jedynie w kotlinach górskich chłodniej, od -1 st. C do 1 st. C. Wiatr będzie słaby, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze północno-zachodni i zachodni.

Antycyklon Stefan. Pogoda lepsza po weekendzie

Prognozy pogody opublikowane w serwisie twojapogoda.pl przewidują, że najzimniej będzie w najbliższy czwartek i piątek - w weekend wyż przesunie się w kierunku południowego wschodu i ustąpi miejsca kolejnemu, tym razem znad Atlantyku - ten z kolei przyniesie ze sobą cieplejsze powietrze.

W kierunku Polski zacznie napływać polarno-morskie powietrze, dzięki czemu temperatura wzrośnie, dochodząc w zachodnich i południowych województwach nawet do 20 stopni w cieniu. Nadal będzie słonecznie i sucho, więc odczuwalnie jeszcze cieplej i przyjemniej.

Niesytety, dłuższe ocieplenie przyjdzie najwcześniej na początku października.

