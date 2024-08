We wtorek do naszego kraju dotrą pierwsze w tym tygodniu upały. Wiadomo już, że wrócą one w kolejnych dniach. To jednak nie wszystko: podczas zbliżającego się długiego weekendu dołączą do nich niebezpieczne burze. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wydanie alertów pierwszego i drugiego stopnia.

15 sierpnia - niespokojny początek długiego weekendu

W tym roku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w czwartek. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy, wiele osób w piątek bierze wolne w pracy, dzięki czemu mogą cieszyć się wydłużonym weekendem. Okazuje się jednak, że pogoda w tym czasie nie wszędzie może sprzyjać wypoczynkowi.

15 sierpnia wypada również Święto Wojska Polskiego. Tradycyjnie tego dnia w Warszawie odbywa się defilada wojskowa, na której prezentowany jest najnowszy sprzęt bojowy . Wiele wskazuje na to, że w stolicy aura będzie tego dnia łaskawa, z dużą ilością słońca i niewielkim zachmurzeniem. Tego samego nie da da się jednak powiedzieć o reszcie kraju.

Alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia

Na początku długiego weekendu pogoda na północnym wschodzie i wschodzie Polski będzie łagodna, z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałych częściach kraju trzeba jednak liczyć się z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie również z gradem. Podczas tych burz porywy wiatru mogą osiągać w porywach prędkość do 80 km/h.

Prognozy alertów pogodowych na 15 sierpnia nie są zbyt optymistyczne. Synoptycy na pierwszy dzień sierpniowego długiego weekendu przewidują wydanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia dotyczących upałów i burz dla większości Polski. Reklama

Z powodu upałów pomarańczowe ostrzeżenia mają objąć województwa lubuskie, opolskie, świętokrzyskie, większość dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Oprócz tego obowiązywać mają też alerty pierwszego stopnia w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, reszcie wielkopolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Z powodu burz w czwartek alerty pierwszego stopnia mają zostać wydane dla większości województw w kraju. Wolne od tych ostrzeżeń będą tylko warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie.

Długi weekend sierpniowy z deszczem i burzami

Piątek również upłynie pod znakiem bardzo wymagającej aury w wielu miejscach. Dzień będzie pochmurny praktycznie wszędzie i niemal w całym kraju trzeba się przygotować na przelotne deszcze. Na wschodzie możliwe będą też lokalne burze, niosące wiatr osiągający w porywach do 75 km/h.

Mimo to miejscami znowu będzie upalnie. Na południowym wschodzie miejscami termometry pokażą 30 stopni Celsjusza. Dlatego prognozowane są alerty IMGW drugiego stopnia w województwach świętokrzyskim, większości śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Reklama

W pozostałych miejscach Polski będzie ciepło, ale nie upalnie: od 26 do 29 st. C.

Upał nie odpuści w piątek. Tego dnia na południowym wschodzie może być około 30 stopni Celsjusza. / wxcharts /

Pogoda 17 i 18 sierpnia

Druga część wydłużonego weekendu nie będzie lepsza od jego początku. W sobotę i niedzielę niebo będzie pochmurne w niemal całym kraju i w wielu miejscach musimy się liczyć z przelotnymi opadami deszczu.

W sobotę wrócą burze, których można oczekiwać zwłaszcza na południowym wschodzie. W dalszym ciągu będzie im towarzyszyć silny wiatr, wiejący w porywach z prędkością do 75 km/h.

Najchłodniej będzie nad morzem (około 22 st. C) oraz na Pomorzu - od 24 do 27 stopni. W większości Polski termometry pokażą od 27 do 29 stopni Celsjusza, a trzydziestostopniowy upał możliwy będzie na Kujawach.

W sobotę w wielu miejscach pojawią się przelotne deszcze oraz burze niosące wiatr w porywach do 75 km/h / wxcharts /

Ostatni dzień długiego weekendu nie przyniesie poprawy. Znowu z pochmurnego nieba w całej Polsce może przelotnie padać, a w południowej połowie kraju spodziewane są burze z porywistym wiatrem do 75 km/h.

Choć pogoda nie będzie przyjemna, to w niedzielę wciąż utrzymają się wysokie temperatury: od około 22 stopni na Pomorzu i zachodzie, 29 st. C w centrum do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

