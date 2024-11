Odwiedzający cmentarze w dniu Wszystkich Świętych, zwłaszcza na południu kraju, mogą spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 20 st. C. Nieco chłodniej jest w centrum - od 11 do 14 st. C. Cieplejsze kurtki przydadzą się z kolei w Kłodzku, gdzie termometry pokazują niecałe 10 st.C.

Wysokim - jak na tę porę roku temperaturom - towarzyszy jednak niż Martyna, który dotarł właśnie nad Polskę. Przyniósł on ze sobą porywisty wiatr na północy kraju. Reklama

Pogoda. Niż Martyna nad Polska. Alerty IMGW i RCB

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej dla północnej części kraju wydał ostrzeżenia I i II stopnia. Prognozowana prędkość wiatru to średnio 50 km/h w porywach do nawet 100 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do północy w sobotę, 2 listopada.

Ostrzeżenie przed silnymi wiatrami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: "Uwaga! Dziś (01.11) prognozowany silny i porywisty wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz wolno stojące rzeczy".

Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Z powodu wiatru Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydał ostrzeżenie w sprawie wizyt na cmentarzach we Wszystkich Świętych.

"Jako zarządca cmentarzy komunalnych w Gdańsku zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości odłożenia w czasie odwiedzin cmentarzy lub przebywanie na ich niezadrzewionej części. Wykazując się troską o osoby odwiedzające groby swoich bliskich zmarłych, apelujemy o rozłożenie odwiedzania nekropolii, a szczególnie ich zalesionych części, na kolejne dni następujące po dniu Wszystkich Świętych" - takie komunikaty pojawiły się przed wejściami na gdańskie cmentarze. Reklama

Pogoda na długi weekend. Prognoza na 2 i 3 listopada

Kolejny dzień długiego weekendu - sobota - przyniesie zachmurzenie i opady. IMGW wskazuje, że chmury pojawią się na południu i wschodzie, a towarzyszyć im będzie przelotny deszcz. Na północnym wschodzie spodziewane są z kolei opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg.

Wiatr nie opuści, chociaż osłabnie - na Suwalszczyźnie powieje w porywach do 65 km/h, a w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 75 km/h.

Będzie też nieco chłodniej - od 6 st. C, 7 st. C na północy do 10 st. C, 11 st. C na południu kraju. Noc przyniesie mały przymrozek. Temperatura spadnie do nawet - 4 st. C

Niedziela będzie kolejnym pochmurnym dniem, z opadami deszczu na północy i deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie. Termometry maksymalnie pokażą od 5 st. C do 10 st. C. Na północy nadal będzie mocno wiało - w porywach do 60 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej i nad samym morzem w porywach nawet do 75 km/h.

