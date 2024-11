Gdańsk. Silny wiatr zagrożeniem, apel prezydent miasta

"Do 17 będzie wiało do ok. 65 km/h, pojawi się też deszcz. Uspokoi się dopiero po 22. Jeśli możecie, przełóżcie wizytę na cmentarzu na jutro i niedzielę. Jeśli jednak wybieracie się dzisiaj w odwiedziny do bliskich, proszę was o zachowanie szczególnej ostrożności" - napisała w mediach społecznościowych Aleksandra Dulkiewicz.