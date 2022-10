Dawid Podsiadło zapowiada apostazję

Nowy utwór Dawida Podsiadło zatytułowany "Post" zdążył nieźle namieszać na listach przebojów, a jego odsłony w serwisie YouTube liczone są w milionach. Podsiadło zarzuca w nim części katolików m.in. hipokryzję i mieszanie wiary z polityką. Mocny tekst spotkał się z mieszanym odbiorem. Większość fanów wspiera artystę, ale są też tacy, którzy w ostrych słowach go krytykują.

W poniedziałek (24.10) Dawid Podsiadło w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim poruszył temat nie tylko wywołującej kontrowersje piosenki, ale również zamiarów dotyczących opuszczenia wspólnoty Kościoła. Okazuje się, że piosenkarz zaplanował złożenie aktu apostazji, czyli wystąpienia z Kościoła katolickiego.

- Mam problem z instytucją, a nie z wiarą. Wszyscy widzimy kolejne mnożące się przypadki pedofilii, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe. Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję - oznajmił Podsiadło. - Nie chcę zaburzać statystyk i korzystać z przywilejów organizacji, z którą niewiele mnie łączy - dodał.

W ostatnich latach coraz więcej Polaków deklaruje się jako niewierzący, a spora część chce oficjalnie wypisać się z instytucji, z którą się nie identyfikują.



Ile osób dokonało apostazji w Polsce?

W ostatnich latach liczba apostazji w Polsce rośnie, choć oficjalnie nie wiadomo, ile dokładnie osób wystąpiło z Kościoła katolickiego. Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) za lata 2006-2009 wynika, że w tym okresie łącznie w Polsce przybyło 1057 apostatów. To oficjalne dane z diecezji, z których wierni postanowili wystąpić z Kościoła.

ISKK zaprzestał monitorowania liczby apostazji w Polsce w 2010 r., gdy licznik pokazał 459 apostazji tylko w tym jednym roku. Instytut zrezygnował z prowadzenia statystyk ze względu na "niewielką skalę zjawiska". Jednak w ostatnich czasie, jak wynika z danych poszczególnych diecezji, liczba apostazji w Polsce znów zaczęła rosnąć. Tylko w archidiecezji krakowskiej średnio rocznie taki akt składało 50-60 osób, w 2019 r. było ich już 123, a w 2020 r. - 445.

Spada liczba wierzących praktykujących

W internecie dostępna jest też mapa apostazji. Każdy chętny apostata może się tam wpisać, wypełniając krótki formularz. Do tej pory na stronie zarejestrowało się 2578 osób.

W ciągu ostatnich 20 lat odsetek dorosłych, którzy określają się jako wierzący, spadł z 94 proc. do 84 proc. Zmianę w nastawieniu do wiary i nauk Kościoła szczególnie widać w spadku wierzących-praktykujących: z 70 proc. w latach 90. XX wieku do 42 proc. w 2022 r. - wynika z najnowszych danych CBOS z sierpnia tego roku. Najczęściej od wiary odchodzą młodzi ludzie, którzy mieszkają w większych miastach.

