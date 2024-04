Daniel Obajtek, który 5 lutego przestał być prezesem Orlenu, udzielił wywiadu portalowi money.pl. Jak mówił, "trwa zastraszanie", doszło też do przeszukań związanych z jego działalnością w paliwowej spółce. - Służby podchodziły do ludzi, którzy są moimi znajomymi. Uważam, że zupełnie bez podstaw. Oczywiście nic nie znaleziono, bo co można było u mnie tam znaleźć? - zapytał.

Tłumaczył też, że nie wpuścił kontrolerów NIK do Orlenu, ponieważ "nie można faworyzować jednego akcjonariusza", którym jest Skarb Państwa. - Gdybym (ich) wpuścił, od razu rozpętałaby się potworna awantura, że złamałem umowy międzynarodowe; że wpuściłem instytucję państwową. Byłbym obciążony kilkumilionową karą przez KNF - przekonywał. Reklama

Daniel Obajtek: Państwo, dla którego pracowałem po 16-18 godzin, nie dało mi bezpieczeństwa

Obajtek jest zdania, że rozwijał Orlen "jako największą spółkę, z której Polacy są dumni" i która krajowi przynosi korzyści, a oni - obecna władza - chcą ją "cofnąć w rozwoju". - Stałem się symbolem zmiany. Dlatego z zemsty chcą Orlen i mnie zniszczyć (...). Cała machina państwowa jest skierowana na moją osobę. Jestem w tym tak naprawdę sam - uznał.

Jak opisał, gdy wyniki kierowanego przez niego koncernu "były mocne" to "krzyczano", iż "łupi on Polaków" - Jak paliwa były tanie, to znów krzyczano, że działam na szkodę spółki. Nie da się w takiej sytuacji normalnie pracować. Dziękuję Bogu, że nie jestem już prezesem Orlenu. Wytrzymałem w tym piekle sześć lat (...). To jest g...o, które śmierdziało od czasów WSI i wszystkich innych służb. Nikt nie wchodził tak głęboko w transakcje w Orlenie i wokół niego, bo albo nie miał o nich pojęcia, albo się po prostu zwyczajnie bał - ocenił.

Przyznał, że "może i w Orlenie popełniliśmy błędy, drobne, mniejsze większe". - Państwo, dla którego pracowałem po 16-18 godzin, nie dało mi żadnego bezpieczeństwa. Tylko cały czas daje mi chłostę, straszy mnie. Niszczy. Inwigiluje. Przeszukuje mnie. Zastrasza sądami i więzieniem - wyliczył. Reklama

"Awaria dystrybutora". Były szef Orlenu: Niech pan wywiesi kartkę, że brakuje paliwa. To by się zaczęło

Obajtek stwierdził ponadto, że gdyby miał dzisiejszą wiedzę, gdy zaoferowano mu stanowisko prezesa Orlenu, nie zgodziłby się go przyjąć. - Z jednej, prostej przyczyny: mam problem sam ze sobą, ze swoją nadpobudliwością. Ja chcę działać (...). A w Orlenie powinienem był bardziej zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo. Może powinienem koło niektórych spraw przejść obojętnie, nie ruszać ich, wtedy nie byłoby tego permanentnego ataku na mnie (...). Teraz mam tę wiedzę, znam raporty. I naprawdę czuję się zagrożony - powiedział.

Wytłumaczył też, dlaczego latem zeszłego roku na dystrybutorach na stacjach Orlenu pojawiły się informacje o "awarii". - W tamtym czasie wybuchł konflikt na Bliskim Wschodzie. Ceny baryłki ropy poszybowały w górę (...). Politycy opozycji napędzili panikę, mówiąc, że ceny paliw po wyborach będą po 8-10 zł. Na stacjach zaczęły więc tworzyć się kolejki, ludzie przyjeżdżali ze zbiornikami i tankowali po pięć tysięcy litrów. Jeżeli byśmy w tamtym czasie zrobili drastyczne ograniczenia w tankowaniu albo podnieśli cenę, to dopiero zaczęłoby się piekło - mówił. Reklama

Tir do Watykanu. Obajtek: Nic nie odebraliśmy Polakom

Na uwagę dziennikarza, po co były potrzebne kartki i dlaczego uznano, że trzeba "kłamać", gdy było wiadome, o co chodzi, odparł: - Niech pan wywiesi kartkę, że brakuje paliwa. To dopiero by się zaczęło.



Wytłumaczył też, dlaczego podczas pandemii koronawirusa Orlen wysłał tira ze środkami do dezynfekcji do Watykanu. - Nic nie odebrałem Polakom. Udzieliliśmy darowizny do Watykanu zgodnie z całym ładem korporacyjnym, włącznie ze zgodą rady nadzorczej. Nie zrobiliśmy tego w trakcie pierwszej fali, kiedy było największe apogeum, tylko wtedy, kiedy polski rynek już był nasycony płynem i innymi rzeczami. I udzieliliśmy pomocy nie tylko Watykanowi, ale też państwu litewskiemu czy w Czechach - stwierdził Obajtek.

----

