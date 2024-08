Czy 25 sierpnia 2024 to niedziela handlowa?

To jeden z siedmiu takich dni w tym roku. Większość z nich wypada w ostatnią niedzielę miesiąca lub przed ważnymi świętami, takimi jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Przed tym ostatnim świętem będą aż dwie niedziele handlowe, co ma zapewnić klientom zaopatrzenie się w niezbędne produkty w tym gorącym dla wszystkich okresie.

Sierpniowa niedziela handlowa: Szansa na kupienie wyprawki

Sierpniowa niedziela handlowa dla wielu rodziców będzie okazją do wydania pieniędzy z programu 300 plus. W jego ramach rodzice dzieci w wieku szkolnym otrzymują 300 zł na przygotowanie uczniów do szkoły. Pieniądze mogą wydać w dowolny sposób, nie trzeba mieć na to rachunków czy paragonów. W tym roku ZUS wypłacił już pieniądze dla 2,5 mln dzieci. Wnioski o 300 plus można składać do 30 listopada. W roku 2024 z programu ma skorzystać ogółem 4,4 mln dzieci.