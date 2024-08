Jak podaje dziennik, analiza obejmuje okres od 1 lipca do 18 sierpnia, zestawiono ponad 12,1 tys. cen. Gazeta zauważa też, że z szybkiego szacunku Hiper-Com Poland i UCE Research wynika, że w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia br. było ponad 6,8 tys. promocji na produkty szkolne.

Powrót do szkoły. Artykuły szkolne wciągnięte w wojnę dyskontów

Z wypowiedzi ekspertów na które powołuje się gazeta wynika, że to w "dużej mierze" efekt wojny cenowej największych dyskontów, do której włączyły się hipermarkety.

Rzecznik ZUS przypomniał, że świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Aby otrzymać świadczenie konieczne jest złożenie wniosku. Ich nabór potrwa do końca listopada.