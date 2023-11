Czym są emerytury czerwcowe? Niesprawiedliwość spotkała wielu Polaków

Dla wielu Polaków złożenie wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego w czerwcu skutkowało jego niższym wymiarem niż miałoby to miejsce w przypadku przejścia na emeryturę np. w maju lub lipcu. Wiązało się to z waloryzacją. Osoby, które zdecydowały się zakończyć aktywność zawodową od stycznia do maja i od lipca do grudnia, mogły liczyć na waloryzację roczną i kwartalną. Z kolei konta ze składkami emerytów "czerwcowych" podlegały jedynie waloryzacji rocznej. Skutkowało to mniejszą kwotą świadczenia – nawet o kilkaset złotych.