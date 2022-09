Przemysław Czarnek był gościem Bogdana Rymanowskiego w porannym programie "Gość Radia Zet".

Ogrzewanie szkół. Czarnek: Nie ma ryzyka zamykania placówek

Zapytany o to, czy w tym roku szkolnym szkoły będą zamykane z powodu problemów z ogrzewaniem ich, Przemysław Czarnek zapewnił, że "nie ma takiego ryzyka".

- Po to przekazujemy również samorządom teraz, na podstawie ustawy uchwalonej na ostatnim posiedzeniu Sejmu 13 mld 700 mln złotych. Na przykład w Kaliszu budżet samorządu zwiększy się o dwadzieścia kilka milionów złotych. To są środki finansowe, które samorządy mogą przeznaczyć również na ogrzewanie szkół - mówił szef resortu edukacji i nauki.

Jak zastrzegł, prowadzenie placówek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów. - My pomagamy samorządom, dokładając te środki - wyjaśnił Czarnek.

- Jeśli jakiś prezydent - a słyszałem, że prezydent Poznania ma takie zamiary - chce chłodzić klasy po to, żeby dzieci wygonić do domu, no to współczuję takiego prezydenta - mówił.

Przemysław Czarnek poinformował, że szkoły i placówki oświatowe są objęte przepisami ochronnymi zakładającymi, że jeśli temperatura w klasie spadnie poniżej 18 stopni, należy zawiesić lekcje, a jeśli spadnie poniżej 15 stopni - zamknąć placówkę.

- Najmniejsze gminy dostaną od nas trzy mln zł. To są środki, które mogą przeznaczyć również na ogrzewanie szkół - zaznaczył minister.

Zdjęcie Dzieci wracające ze szkoły, zdjęcie ilustracyjne / Marek Bazak / East News