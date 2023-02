Pogoda w weekend będzie bardzo niespokojna. Synoptycy ostrzegali początkowo przed cyklonem Ulf, który miał przynieść m.in. silne porywy wiatru. Okazuje się, że nasz kraj nawiedzi jeszcze bardziej niebezpieczne zjawisko pogodowe. Nadchodzący front został sklasyfikowany bowiem jako orkan Otto.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązywać będą na terenie całego kraju, od godzin wieczornych do sobotniego poranka. Czerwone alerty dotyczą powiatów położonych nad morzem. W pasie od Szczecina i Elbląga po Zieloną Górę i Łódź obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowe). Pozostały obszar kraju objęty został alertami pierwszego stopnia.

- Najniebezpieczniej będzie w północnej Polsce. To pas nadmorski w woj. zachodniopomorskim i woj. pomorskim. Porywy wiatr wahać się tam będą od 105 do nawet 125 km/h, będzie to wiatr huraganowy. Na Bałtyku będzie sztorm, prognozujemy że siła wichury będzie dochodzić do 12 w Skali Beauforta - przekazał w rozmowie z Polsat News rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Synoptyk zwrócił uwagę, że w całym kraju będzie niebezpiecznie i wietrznie. Zdaniem rzecznika IMGW, może dojść do pojawienia się trąb powietrznych. W górach wiatr może osiągać w porywach nawet 150 km/h. - Pamiętajmy, że wiatr, który wieje z prędkością powyżej 70 km/h jest już zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia - podkreślił Grzegorz Walijewski.

Orkan Otto zbliża się do Polski. Poza wiatrem przyniesie także opady

Jak podaje IMGW, pogodę w weekend będzie kształtował głęboki i aktywny niż z frontami atmosferycznymi. "Przyniesie on bardzo silny wiatr, ale także duże zachmurzenie i opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu" - poinformował w komunikacie IMGW.