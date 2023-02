W piątek zachmurzenie będzie duże z nielicznymi większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, początkowo na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich i południowych, do 11 stopni na zachodzie.

W ciągu dnia będzie nasilał się wiatr, zwłaszcza na zachodzie. Wieczorem jego porywy osiągną prędkość do 75 km/h, a na Wybrzeżu do 85 km/h. Na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 65 km/h.