Straż Graniczna poinformowała we wpisie na platformie X, że we wtorek granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowało przekroczyć 105 cudzoziemców.

Granica polsko-białoruska. Straż Graniczna obrzucona płonącymi gałęziami i kamieniami

Migranci na polskich granicach

Według danych Straży Granicznej od początku roku na granicy polsko-białoruskiej odnotowano ok. 22 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., zaś we wrześniu - niespełna 1,1 tys.