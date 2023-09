Główny Urząd Statystyczny w czwartek opublikował tablice z ostatecznymi danymi Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w zakresie przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego .

GUS: Ponad 70 proc. Polaków należy do Kościoła katolickiego

Jak wynika z danych, 27 121 331 Polaków, czyli 71,3 proc. wśród wszystkich biorących udział w spisie, zadeklarowało przynależność do Kościoła katolickiego w obrządku łacińskim .

Kolejni na liście znaleźli się należący do wyznania prawosławnego 151 648 osób, czyli 0,40 proc, 108 754 osób (0.29 proc) wskazało przynależność do Świadków Jehowy, a 65407 osób (0,17 proc.) do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.