Choć w mediach co jakiś czas głośno o różnego rodzaju przestępstwach popełnianych przez osoby duchowne, to biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski przekazało, że nie zbiera danych, o konkretnej liczbie księży, którzy usłyszeli zarzuty czy wyroki sądowe. O te zwróciliśmy się do wszystkich diecezji. Czekamy na odpowiedzi.