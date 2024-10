Co dalej z religią w szkołach? Wspólny ruch rządzących i Episkopatu

W środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. W komunikacie poinformowano, że postanowiono utworzyć wspólną podkomisję do spraw religii w szkole .

Religia w szkołach. Rozmowy na linii Episkopat - rząd. Utworzą podkomisję

Jak dodano, strona kościelna przedstawiła z kolei swoje stanowisko w sprawie nauczania religii w szkole, a zebrani na spotkaniu przedstawiciele rządu zapewnili o woli konsultacji i porozumienia w tej kwestii. Wspólna podkomisja do spraw religii w szkole została utworzona w celu pracy nad rozwiązaniami w tym zakresie. Co więcej, politycy poinformowali też o pracach w zakresie bezpieczeństwa państwa i obywateli, a Kościół zapewnił, że jest gotowy do współpracy i w tym zakresie.