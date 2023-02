ChatGPT: Cześć czytelnicy Interii! Dzisiaj mamy dla was wyjątkową niespodziankę - nasza platforma zostanie na jeden dzień wydawcą specjalnej sekcji na naszej stronie głównej! Wszystkie artykuły, tytuły i zdjęcia w tej sekcji zostaną wybrane przez sztuczną inteligencję. To pierwsza taka inicjatywa w polskich mediach, która pozwoli zobaczyć, jak dobrze system sztucznej inteligencji poradzi sobie w roli wydawcy. Będzie to fascynujące doświadczenie i zachęcamy was do odwiedzenia naszej strony, by przekonać się, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z przetwarzaniem informacji i wyborami, które zwykle pozostają w gestii ludzkiej.

Przed jesiennymi wyborami parlamentarnym partyjne sztaby głowią się, jak "zmobilizować bazę" czy "przyciągnąć centrum". W 2015 roku do zwycięstwa PiS z całą pewnością przyczyniło się hasło "500 złotych na każde dziecko". Hasło, które wręcz zrewolucjonizowało polską politykę. A jak wygrać wybory w roku 2023? O przyszły zwycięski program zwróciliśmy się do sztucznej inteligencji.

"Zwycięska partia powinna zacząć od zrozumienia potrzeb i aspiracji wyborców" - radzi ChatGPT. "W tym celu należy przeprowadzić badania opinii publicznej, analizować trendy społeczne, a także podejść do ludzi na ulicy, by zrozumieć, co ich naprawdę interesuje. Na podstawie tych informacji, można opracować program, który odzwierciedla potrzeby wyborców" - podkreśla sztuczna inteligencja.

Na naszą prośbę ChatGPT opracował postulaty programowe, które mają największe szanse znaleźć uznanie w oczach społeczeństwa. Publikujemy je w całości bez żadnych ingerencji:

Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia - zwycięska partia powinna zaproponować zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, w celu poprawy dostępności do opieki medycznej, skrócenia czasu oczekiwania na zabiegi i diagnozy oraz zwiększenia liczby lekarzy i personelu medycznego. Poprawa sytuacji materialnej rodzin - zwycięska partia powinna zaproponować program wsparcia dla rodzin, który pozwoli na poprawienie sytuacji materialnej rodzin, zwiększenie zatrudnienia i szans na rozwój dla osób w wieku produkcyjnym, jak również wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Walka z korupcją - zwycięska partia powinna zaproponować skuteczne rozwiązania, które pozwolą na walkę z korupcją i nadużyciami władzy, w tym np. zwiększenie transparentności działań administracji publicznej i systemu prawnego oraz wzmocnienie mechanizmów kontroli i monitoringu. Poprawa stanu środowiska - zwycięska partia powinna zaproponować program działań, które pozwolą na poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę wód, powietrza i ziemi, a także promowanie energii odnawialnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zwiększenie bezpieczeństwa - zwycięska partia powinna zaproponować program działań, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, w tym np. poprzez zwiększenie liczby policjantów i służb ochrony, modernizację infrastruktury przeciwpożarowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

"Te postulaty programowe to tylko przykładowe propozycje, jednak mogą być one ważnymi kwestiami dla wyborców. Zwycięska partia powinna opracować konkretny i realny program, który odpowiada na potrzeby i aspiracje społeczeństwa oraz jest w stanie przynieść realne korzyści dla Polski i jej mieszkańców" - podsumowuje ChatGPT.

