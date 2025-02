E-Doręczenia stanowią cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Instytucje publiczne, obywatele oraz przedsiębiorstwa mogą w wygodny i bezpieczny sposób wysyłać i odbierać korespondencję elektronicznie. Pod względem prawnym mają one taką samą moc jak tradycyjne listy polecone. W ostatnich dniach użytkownicy zaczęli jednak zgłaszać liczne problemy związane z funkcjonowaniem nowego systemu.

Problemy z e-Doręczeniami. Urzędnicy domagają się zawieszenia systemu

W styczniu 2025 roku system e-Doręczenia napotkał na poważne trudności, które wywołały falę krytyki ze strony urzędników. Główne problemy dotyczyły opóźnień w doręczaniu przesyłek poleconych, które były wynikiem zbyt wolnego działania systemu. Przeciążenie systemu sprawiało, że otwieranie skrzynek trwało kilkadziesiąt minut, a pobieranie załączników mogło zająć nawet kilka godzin. W niektórych przypadkach odbiorcy mieli dostęp do numerów PESEL urzędników obsługujących przesyłki.

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Poczty Polskiej, urzędnicy zażądali zawieszenia systemu do czasu usunięcia wszystkich usterek. Choć teoretycznie mogą powołać się na okres przejściowy trwający do końca roku, nie chcą tego robić, aby nie wskazywać na problemy organizacyjne po swojej stronie. Przestoje i zamieszanie są bowiem wynikiem niedostosowania systemu do dużego obciążenia.