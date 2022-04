Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinspektor Iwona Jurkiewicz poinformowała, że policjanci z lubelskiego CBŚP ustalili, że z Hiszpanii do Polski przemycana jest duża ilość marihuany. "Jak się okazało, narkotyk został ukryty na naczepie samochodu ciężarowego wśród owoców cytrusowych" - podkreśliła policjantka.

- W okolicach Bełchatowa w woj. łódzkim policjanci CBŚP zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu ciężarowego, który zgodnie z dokumentacją przewoził pomarańcze z Hiszpanii do Polski - zaznaczyła.

Marihuana w pomarańczach. Zabezpieczono kilogramy narkotyku

Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek przekazała, że do działań policjantów przyłączyli się funkcjonariusze z łódzkiej KAS. Podczas przeprowadzonego wspólnie przeszukania znaleźli na naczepie ciężarówki hermetycznie zapakowane worki foliowe z marihuaną.

- Podczas akcji zabezpieczono 177 kg marihuany wartej ponad 7 mln zł. Z takiej ilości narkotyku można by uzyskać ponad 170 tys. działek dilerskich - powiedziała Anita Wielanek.

Dostawca z zarzutami. Został aresztowany

Zatrzymany do sprawy kierowca ciężarówki został doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. "Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanemu surową karę, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Lublinie w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie" - dodała PK.

Za zarzucane czyny może grozić do 15 lat więzienia.