Co więcej, czwartkowe temperatury nie należały do najmniejszych. Maksymalne wartości lokalnie przekroczyły 30 stopni Celsjusza, co odnotowały stacje telemetryczne. Największą temperaturę wskazały słupki rtęci w Krzyżu (woj. wielkopolskie), gdzie było 30,8 stopni na plusie.

"Na stacjach synoptycznych maksymalnie 29,8 st. C w Pile i Słubicach" - dodaje IMGW w poście. Czwartkowe wartości porównano z temperaturami, jakie występowały na przestrzeni 30 lat. Od 2007 roku można zaobserwować, że w Polsce robi się znacznie cieplej.

Pogoda w Polsce. Ostrzeżenia IMGW na piątek

W nocy z czwartku na piątek na północy kraju nie mamy co liczyć na opady deszczu. W pozostałej części Polski będzie zaś pochmurnie, mogą wystąpić opady deszczu z zanikającymi burzami. Najwięcej, bo 16 stopni Celsjusza będzie w województwie opolskim. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, ze wschodu. W burzach wiatr porywisty.

Z kolei na piątek wydano pierwszy stopień zagrożenia przed burzami dla województwa lubelskiego, części mazowieckiego i łódzkiego. Mogą tam wystąpić burze z opadami deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm lub porywami wiatru od 70 do 90 km/h. Przed upałami pierwszego stopnia ostrzega się województwo lubuskie, kujawsko-pomorskie, część wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni może osiągnąć 30-34 stopnie Celsjusza, a w nocy minimalnie może być poniżej 18 stopni.

Zagrożenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązuje województwa: podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie i część dolnośląskiego.