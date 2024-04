Sprawa byłego senatora dotyczy przestępstwa, którego dopuścił się w marcu 2021 roku . Miał on doprowadzić do śmierci swojego pupila poprzez ciągnięcie go za samochodem.

- To jest polityczna farsa (...). Obawiam się, że w Polsce pod obecnymi rządami standardy sądów w sensie negatywnym przewyższają standardy białoruskie, a zbliżają się do północnokoreańskich - mówił polityk po usłyszeniu wyroku.

Waldemar Bonkowski skazany. Były senator PiS z wyrokiem

Obrońca Waldemara Bonkowskiego wnosił o uniewinnienie swojego klienta, twierdząc, że w tej sytuacji "doszło do nieszczęśliwego wypadku". - Mój klient swoim życiem, w relacji do zwierząt potwierdził, że od lat dobrze się nimi opiekował i nie wydarzyło się nic, co by podważyło te słowa - przekonywał.